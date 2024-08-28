Animation Soleil Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Animation Soleil Planétarium Ludiver Tonneville La Hague, mercredi 28 août 2024.
Animation Soleil Planétarium Ludiver Tonneville La Hague Manche
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-08-28 16:15:00
fin : 2024-08-28 17:15:00
Tonneville 1700 rue de la Libération
La Hague 50460 Manche Normandie planetarium.ludiver@lecotentin.fr
L’événement Animation Soleil Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Cotentin La Hague