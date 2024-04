ANIMATION SOIRÉE MAGIE Lay-Saint-Christophe, samedi 13 avril 2024.

Samedi

L’association des parents d’élèves de l’école Antony Hanry est heureuse de vous convier à sa soirée annuelle le samedi 13 avril à 19h.

Au programme de cette soirée magie ¿¿ et repas italien ¿¿¿¿ le tout dans une ambiance musicale. ¿¿

Une soirée pleine de surprises vous attend spectacle de magie pour petits et grands, animations en close up pendant le repas, assiette de charcuteries et fromages italiens pour les adultes, spaghetti alla bolognese maison pour les enfants.

Cette soirée est ouverte à tous sur inscription.

Inscrivez vous vite !

Menu adulte Assiette de charcuteries et fromages italiens, accompagnés de crudités et de pain Tiramisu maison ou glace

Menu enfant jusqu’à 12 ans Spaghetti alla bolognese maison Tiramisu maison ou glace Une boisson soft au choix *

(*) Les boissons sont servies dans un gobelet écocup consigné 1€ (la consigne vous sera restituée en espèces quand vous nous rendrez le gobelet à la fin de la soirée).

Boissons en vente sur place.

Paiements par carte, chèque ou espèces.Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

1 Chemin de la Jeune Rose

Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est ape.antony.hanry@gmail.com

