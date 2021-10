Accous Accous Accous, Pyrénées-Atlantiques Animation skateboard avec le goût des rencontres Accous Accous Catégories d’évènement: Accous

Animation skateboard avec le goût des rencontres Accous, 29 octobre 2021, Accous. Animation skateboard avec le goût des rencontres 2021-10-29 – 2021-10-29

Accous Pyrénées-Atlantiques Le Goût des rencontres propose une animation skateboard (enfants – adultes).

Date susceptible d’être modifiée suivant la météo (29 octobre ou 2ème semaine des vacances).

+33 6 33 12 00 43

