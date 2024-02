ANIMATION SET DJ SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon, jeudi 22 février 2024.

ANIMATION SET DJ SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Venez écouter et danser au son du DJ !

Animation musicale et buvette proposées par la Mairie de Luchon et l’association des commerçants et artisans du Pays de Luchon .

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22 21:00:00

SQUARE LAURET Allées d’Etigny

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

L’événement ANIMATION SET DJ Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2024-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE