Animation sensible : « Au cœur de la ruche » (dès 7 ans) Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon Bougon, samedi 1 juin 2024.

Animation sensible : « Au cœur de la ruche » (dès 7 ans) Animation sensible : « Au cœur de la ruche » (dès 7 ans) 1 et 2 juin Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon Entrée : + 4€ de supplément pour l’animation. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Sur réservation : 25 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Animation sensible : « Au cœur de la ruche » (dès 7 ans)

Par l’association L’Abeille des Deux-Sèvres

À travers vos 5 sens, plongez dans le monde des abeilles et de l’apiculture.

Une ruche pédagogique permettra de prendre conscience de la vie d’une colonie en direct : mouvements, bruits, chaleur… Saurez-vous reconnaître la reine au sein du groupe ?

Le métier d’apiculteur sera également au centre de l’animation. Au-delà de la récolte du miel, quel est son rôle et sa responsabilité auprès des abeilles et de leur préservation.

Cette approche sensible s’achèvera par une découverte du miel : goûts, textures, odeurs ? Que nous disent-ils des fleurs butinées ?

Un petit pot de 50 grammes de miel sera offert à chaque participant.

Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon La Chapelle de Bougon, 79800 Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 12 13 http://tumulus-de-bougon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0549051213 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-bougon@deux-sevres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-evenements/rendez-vous-au-jardin/ »}] Accolé au site archéologique, le jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon présente les espèces végétales utilisées et/ou cultivées au Néolithique, période de construction des tumulus et des premières cultures de plantes. Parking, l’accès au jardin botanique se fait uniquement par l’accueil du musée

©wirestock sur freepik