Chambéry Chambéry 73000, Chambéry Animation : Sensibilisation à la valorisation des végétaux au Petit Biollay Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: 73000

Chambéry

Animation : Sensibilisation à la valorisation des végétaux au Petit Biollay Chambéry, 16 juin 2021-16 juin 2021, Chambéry. Animation : Sensibilisation à la valorisation des végétaux au Petit Biollay 2021-06-16 13:00:00 13:00:00 – 2021-06-16 18:00:00 18:00:00 Chemin de Jacob Côté immeubles – Petit Biollay

Chambéry 73000 Grand Chambéry et la Ville de Chambéry vous proposent une

journée de sensibilisation à la valorisation des végétaux par des animations dans votre quartier.

Détails Catégories d’évènement: 73000, Chambéry Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambéry Adresse Chemin de Jacob Côté immeubles - Petit Biollay Ville Chambéry lieuville 45.56086#5.91247