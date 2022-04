ANIMATION SEMAINE LIVE RADIO D’AVEC EN DIRECT #2 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-15

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy L’Association d’Education Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC a le plaisir de vous annoncer le lancement prochain de la 2ème édition de sa Grande Semaine Live Radio en direct ! Réalisée en collaboration avec la Fédération FRANCAS de Meurthe-et-Moselle et le concours de Batigère Grand Est, la JEUNESSE sera à l’honneur des échanges ! Prévue du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022, l’association se transformera en studio ! Tout un panel d’invités se relaiera aux micros : élus, représentants associatifs, de structures jeunesse, services civiques, étudiants, acteurs locaux … Pour échanger autour de l’Orientation,la Scolarité, l’Engagement citoyen, la Politique, l’Insertion professionnelle, le numérique … Les émissions se feront en direct de 9h à 17h et seront diffusées en non-stop, sur la fréquence 98.8 FM, dans un rayon de 50 km autour de notre structure, touchant ainsi l’ensemble de la Métropole du Grand Nancy, avec possibilité d’écoute en direct également sur internet et réécoute en podcast sur notre site : www.avec-grandest.fr. Renseignements et informations : 03 83 98 75 86 / 06 17 11 48 66 / contact@avec-grandest.fr / www.avec-grandest.fr +33 3 83 98 75 86 https://www.avec-grandest.fr/web-radio Association AVEC

