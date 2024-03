Animation ‘sculpture sur bois’ au Parc du Château de Champigneulles Parc du Château Champigneulles, vendredi 31 mai 2024.

Animation 'sculpture sur bois' au Parc du Château de Champigneulles
31 mai – 2 juin Parc du Château Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T14:00:00+02:00

Le printemps pointe le bout de son nez, et avec lui, une bouffée d’air frais et d’inspiration artistique envahit notre ville. Cette année, la ville de Champigneulles a décidé d’embrasser l’esprit créatif en mettant en place une animation exceptionnelle au sein du parc du Château. Un sculpteur sur bois talentueux interviendra devant vos yeux émerveillés pendant 3 jours, transformant un tronc d’arbre tombé cet automne en une œuvre d’art.

En invitant un sculpteur sur bois, la ville souhaite montrer que chaque élément de notre environnement peut être transformé, véhiculant ainsi un message de durabilité et de respect envers la nature.

L’événement offrira aux visiteurs l’opportunité rare d’observer le processus créatif en direct. Le sculpteur partagera son savoir-faire, expliquant les techniques utilisées, les décisions artistiques prises et les défis rencontrés.

Alors, venez nombreux et laissez-vous inspirer par ce projet symbolisant la nécessité de préserver notre environnement et de donner une seconde vie aux éléments naturels.

Inauguration du projet et présentation de M. Olivier Leduc, sculpteur sur bois le vendredi 31 mai à 18h30.

Parc du Château Rue Philippe Martin 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le parc du Château de Bas est un jardin de treize hectares dit « à l’anglaise ». Il est constitué de vastes clairières engazonnées, bordées de bosquets comportant un mélange d’arbres et d’arbustes aux essences communes de notre région. Il compte en tout vingt-six essences différentes…

Ses chemins sinueux brisent la monotonie de la perspective et emmènent le promeneur vers des paysages toujours différents. L’ensemble est sillonné par le ruisseau de Saint Barthélemy, qui traverse le parc et vient approvisionner l’étang servant de réserve d’eau à l’ancien moulin à blé construit aux environs de 1350…

©villedechampigneulles