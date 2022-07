Animation – scrapbooking marque page naturel Levier Levier Catégories d’évènement: Doubs

Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Place Bugnet – Les Halles Levier Doubs Place Bugnet – Les Halles Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt

2022-07-26 14:30:00 – 2022-07-27 16:00:00

Doubs EUR 0 0 À 14h30.

Organisé par le Musée du Cheval Comtois et de la Forêt. Pour les enfants à partir de 8 ans et adulte

gratuit

