Animation scénographique "La Loire vagabonde" Belleville-sur-Loire, 17 septembre 2022

2022-09-17

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire 0 EUR 0 Accompagné par un éducateur Nature, venez découvrir la scénographie “Loire vagabonde” de la Maison de Loire du Cher. Pour les journées du patrimoine, la Maison de Loire ouvre sa scénographie en visite guidée. contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 Accompagné par un éducateur Nature, venez découvrir la scénographie “Loire vagabonde” de la Maison de Loire du Cher. ©maisondeloireducher

