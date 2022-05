Animation Savoir-Faire : Vannerie Marchésieux, 23 juillet 2022, Marchésieux.

Animation Savoir-Faire : Vannerie Marchésieux

2022-07-23 – 2022-07-23

Marchésieux Manche

Après un temps d’explication sur la matière première, l’osier, Marie LUNEL vous guidera pendant 1h30 dans la confection d’un pot à crayons que vous tresserez de vos mains. Appliquez-vous car vous l’emmènerez chez vous ! 7 ans et plus. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte (nombres de places limitées)

