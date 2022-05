Animation Savoir-Faire : Poterie Montsenelle, 27 août 2022, Montsenelle.

Animation Savoir-Faire : Poterie Montsenelle

2022-08-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-27 16:30:00 16:30:00

Montsenelle Manche

Découvrez différentes facettes du métier de potier en façonnant de vos mains une pièce en terre blanche puis en décorant vous-mêmes un carreau. La potière vous le fera cuir pour que vous puissiez le récupérer ultérieurement. n7 ans et plus. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte (nombres de places limitées).

