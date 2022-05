Animation Savoir-Faire : Atelier couture La Haye, 9 juillet 2022, La Haye.

Animation Savoir-Faire : Atelier couture Lieu de RDV indiqué à la réservation L’Atelier de Nat’ La Haye

2022-07-09 – 2022-07-09 Lieu de RDV indiqué à la réservation L’Atelier de Nat’

La Haye Manche

Confectionnez vous-même un masque en feutrine cousu main sous les conseils éclairés de Nathalie, couturière de métier. Vous ramènerez votre œuvre chez vous. 10 ans et plus. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte (nombres de places limitées).

Confectionnez vous-même un masque en feutrine cousu main sous les conseils éclairés de Nathalie, couturière de métier. Vous ramènerez votre œuvre chez vous. 10 ans et plus. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte…

Confectionnez vous-même un masque en feutrine cousu main sous les conseils éclairés de Nathalie, couturière de métier. Vous ramènerez votre œuvre chez vous. 10 ans et plus. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte (nombres de places limitées).

Lieu de RDV indiqué à la réservation L’Atelier de Nat’ La Haye

dernière mise à jour : 2022-05-14 par