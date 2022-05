Animation Rowing / Avifit base nautique plaine de baud Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Envie de vous dépenser sur quelque chose de nouveau? Venez tester l’AviFit ou (aviron indoor). Il s’agit d’un cours collectifs rythmé par de la musique et encadrés par un coach formé. Cette activité très complète est adaptée à tous les profils. 2 séances sont proposées par le SIUAPS : – Mercredi 4 mai de 18h à 19h : RDV base nautique de la plaine de Baud. – Mercredi 11 mai de 18h à 19h : RDV base nautique de la plaine de Baud. [Inscription obligatoire ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1), à partir du vendredi de la semaine précédant l’animation. Venez tester l’aviron indoor, sur des rameurs et en musique ! base nautique plaine de baud 35 Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T18:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T19:00:00

