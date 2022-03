Animation | Rohan êtes-vous là ? Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Côtes-d'Armor

Animation | Rohan êtes-vous là ? Bon Repos sur Blavet, 3 août 2022, Bon Repos sur Blavet. Bon Repos Abbaye de Bon Repos

2022-08-03 10:30:00 – 2022-08-03

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Visite-atelier en famille

En lien avec l’installation de l’artiste Cédric VERDURE

Qui sont ces spectres ? Pourquoi se sont-ils réveillés de leur repos éternel ? Découvrez en famille, l’histoire de l’installation de l’artiste Cédric VERDURE. Puis, place à la manipulation du matériau de prédilection du créateur : le grillage. Mouvement, volume et transparence sont de mise. À partir de 7 ans / Durée 1h30

Adulte : 8 € – Enfant : 4 € (entrée dans le monument incluse) Réservations auprès de l’abbaye

Org. Abbaye de Bon-Repos Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

