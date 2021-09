Périers Périers Manche, Périers Animation “Robots coccinelle” Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Animation “Robots coccinelle” Périers, 9 octobre 2021, Périers. Animation “Robots coccinelle” 2021-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-09 Bibliothèque 34 rue de la gare

Périers Manche Périers Animation “Robots coccinelles” avec l’Espace Public Numérique (EPN). A partir de 6 ans. Sur réservation : 02 33 07 46 69 / bibliotheque@ville-periers.fr. Animation “Robots coccinelles” avec l’Espace Public Numérique (EPN). A partir de 6 ans. Sur réservation : 02 33 07 46 69 / bibliotheque@ville-periers.fr. +33 2 33 07 46 69 Animation “Robots coccinelles” avec l’Espace Public Numérique (EPN). A partir de 6 ans. Sur réservation : 02 33 07 46 69 / bibliotheque@ville-periers.fr. dernière mise à jour : 2021-09-17 par Côte Ouest Centre Manche

Détails Catégories d’évènement: Manche, Périers Autres Lieu Périers Adresse Bibliothèque 34 rue de la gare Ville Périers lieuville 49.18535#-1.41058