Animation “Rivage Propre” à Colleville-Montgomery, 22 août 2022, .

Animation “Rivage Propre” à Colleville-Montgomery

2022-08-22 10:00:00 – 2022-08-22 12:00:00

Venez participer à cette balade citoyenne conviviale, ouverte à tous à partir de 6 ans, alliant découverte de l’écosystème de la plage et récolte de déchets. Organisée et encadrée par le CPIE Vallée de l’Orne.

Le matériel est fourni (sacs, pinces, livrets de découverte et autres goodies Rivage Propre), mais il faut prévoir d’apporter ses propres gants (dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19).

Un stand d’information Rivage propre sera sur place de 15h30 à 18h30.

Venez participer à cette balade citoyenne conviviale, ouverte à tous à partir de 6 ans, alliant découverte de l’écosystème de la plage et récolte de déchets. Organisée et…

Venez participer à cette balade citoyenne conviviale, ouverte à tous à partir de 6 ans, alliant découverte de l’écosystème de la plage et récolte de déchets. Organisée et encadrée par le CPIE Vallée de l’Orne.

Le matériel est fourni (sacs, pinces, livrets de découverte et autres goodies Rivage Propre), mais il faut prévoir d’apporter ses propres gants (dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19).

Un stand d’information Rivage propre sera sur place de 15h30 à 18h30.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par