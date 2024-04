ANIMATION RETROGAMING Guzargues, vendredi 12 avril 2024.

ANIMATION RETROGAMING Guzargues Hérault

Plongez dans l’univers des jeux vidéo des années 1980-90 avec des icônes comme Pac-Man, Mario, Sonic…

Les joueurs font un bond dans les années 1980-1990, et pratiquent d’authentiques jeux vidéo de l’époque issus d’une sélection de 3500 titres Pac-Man, les vrais Mario, Sonic, etc… Cette animation participative se déroule sur des bornes d’arcade et autres consoles 100% authentiques. Cet univers vintage ludique réunit petits et grands autour de courtes parties. Une sensibilisation aux risques liés aux jeux vidéo accompagne cette animation sous la forme d’un jeu

Présenté par l’expert en rétro-gaming, Clément Coudereau.

Animation gratuite et ouverte à tous, Adultes et enfants à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire (places limitées)

– par mail mairie.guzargues@wanadoo.fr ou

– en déposant son inscription à la mairie avant le 9 avril Inscription Retrogaming

Financé par la Médiathèque départementale de Pierrevives et la Mairie de Guzargues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 16:00:00

fin : 2024-04-12 19:00:00

Guzargues 34820 Hérault Occitanie mairie.guzargues@wanadoo.fr

