### Participez à cet atelier vidéo pour enfants autour d’images anciennes du quartier du Sablon. Le Sablon, c’était comment avant ? Viens le découvrir au cours d’un voyage numérique dans le temps, grâce à la magie du fond vert, avec le studio messin Terry’s Factory et en partenariat avec La Société d’Histoire du Sablon.

Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum.

Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Roberts, 57000 Metz

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

