Hourtin

Parking de la Lagune de Contaut, le lundi 4 juillet à 10:00

Sortie nature de la Réserve Naturelle Dune et Marais d’Hourtin Un zoom annuel sur les reptiles de la réserve avec l’association CISTUDE NATURE … Souvent mal-aimés, les serpents n’en sont pas moins méconnus. La réserve d’Hourtin est un « hot-spot » pour les herpétologues avec des espèces patrimoniales comme la Coronelle girondine. Cette richesse sera exposée par un spécialiste de l’association « cistude nature » ayant participé à l’inventaire initial lors de la mise en place de la réserve.

Réservation auprès de l’Office du Tourisme Médoc Atlantique

2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T12:30:00

