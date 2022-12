Animation – Rendez-vous contes ! Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Animation – Rendez-vous contes ! Pontarlier, 14 janvier 2023, Pontarlier . Animation – Rendez-vous contes ! Médiathèque municipale Pontarlier Doubs

2023-01-14 – 2023-01-14 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposée par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Les bibliothécaires vous accueillent pour un agréable moment de lecture à voix haute d’albums et de contes qui régaleront vos oreilles ! Venez écouter et découvrir le temps d’un demi-heure des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

Inscription obligatoire. mediatheque@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 37 http://mediatheque.ville-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Médiathèque municipale Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Animation – Rendez-vous contes ! Pontarlier 2023-01-14 was last modified: by Animation – Rendez-vous contes ! Pontarlier Pontarlier 14 janvier 2023 Doubs Médiathèque municipale Pontarlier Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs