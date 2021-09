Animation randonnée au départ de Mi-Forêt Liffré, 3 octobre 2021, Liffré.

Animation randonnée au départ de Mi-Forêt 2021-10-03 – 2021-10-03 Mi-Forêt Forêt de Rennes

Liffré Ille-et-Vilaine Liffré

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Ille-et-Vilaine et Liffré-Cormier Communauté organisent un après-midi de découverte et de familiarisation aux activités de randonnée au départ du site de Mi-Forêt le dimanche 3 octobre 2021, entre 14h et 17h30.

Deux randonnées seront proposées :

– un circuit de 10 km à la découverte du patrimoine de la Forêt de Rennes. Les associations affiliées de Liffré et La Bouëxière encadreront cette randonnée guidée,

– le comité départemental animera une balade interactive à destination d’un public familial sur le circuit du Gué-Renaie (6 km).

+33 2 99 68 31 31 https://www.liffre-cormier.fr/evenement/animation-randonnee-au-depart-de-mi-foret/

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Ille-et-Vilaine et Liffré-Cormier Communauté organisent un après-midi de découverte et de familiarisation aux activités de randonnée au départ du site de Mi-Forêt le dimanche 3 octobre 2021, entre 14h et 17h30.

Deux randonnées seront proposées :

– un circuit de 10 km à la découverte du patrimoine de la Forêt de Rennes. Les associations affiliées de Liffré et La Bouëxière encadreront cette randonnée guidée,

– le comité départemental animera une balade interactive à destination d’un public familial sur le circuit du Gué-Renaie (6 km).

dernière mise à jour : 2021-09-23 par CDC – Liffré-Cormier Communauté