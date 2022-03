Animation Rando’clim : relevé du Printemps Prairies de Cherré Aubigné-Racan Catégories d’évènement: Aubigné-Racan

Sarthe

Animation Rando’clim : relevé du Printemps Prairies de Cherré, 21 mai 2022, Aubigné-Racan. Animation Rando’clim : relevé du Printemps

Prairies de Cherré, le samedi 21 mai à 10:00

Allier randonnée et observation du changement climatique. Randonneurs, promeneurs, usagers des chemins, participez à Rando’clim et contribuez à évaluer l’impact du changement climatique dans votre département. Avec Rando’clim, portez un nouveau regard sur la nature. Tout en marchant, améliorez vos connaissances sur les arbres qui jalonnent les chemins ! Les animations / formations au protocole : Accompagné par une animatrice, vous observerez des arbres sur différents sentiers en Sarthe afin d’évaluer le stade phénologique de différentes espèces. le parcours sera ponctué d’anecdotes biologiques, historiques culinaires ou médicinales sur les arbres.

Gratuit. Inscription obligataire.

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Pays de la Loire Grandeur Nature Prairies de Cherré Aubigné Racan Aubigné-Racan Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aubigné-Racan, Sarthe Autres Lieu Prairies de Cherré Adresse Aubigné Racan Ville Aubigné-Racan lieuville Prairies de Cherré Aubigné-Racan Departement Sarthe

Prairies de Cherré Aubigné-Racan Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigne-racan/

Animation Rando’clim : relevé du Printemps Prairies de Cherré 2022-05-21 was last modified: by Animation Rando’clim : relevé du Printemps Prairies de Cherré Prairies de Cherré 21 mai 2022 Aubigné-Racan Prairies de Cherré Aubigné-Racan

Aubigné-Racan Sarthe