Animation – Rallye photo à la découverte des tourbières

Animation – Rallye photo à la découverte des tourbières, 12 juillet 2022, . Animation – Rallye photo à la découverte des tourbières

2022-07-12 – 2022-07-12 EUR 0 0 Proposé par le personnel de la Réserve Naturelle Régionale.

Pour les enfants de 5 à10 ans, accompagnés d’un adulte. Parcours en autonomie, informations fournies sur place.

Retrouve toutes les photos et indices pour découvrir la position du trésor.

Sur inscription. Proposé par le personnel de la Réserve Naturelle Régionale.

Pour les enfants de 5 à10 ans, accompagnés d’un adulte. Parcours en autonomie, informations fournies sur place.

Retrouve toutes les photos et indices pour découvrir la position du trésor.

Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville