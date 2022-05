Animation “Qui a tué le Baron de Fourment” Frévent, 13 mai 2022, Frévent.

Animation “Qui a tué le Baron de Fourment” 77, rue du Général De Gaulle Frévent

2022-05-13 – 2022-05-14

77, rue du Général De Gaulle Frévent Pas-de-Calais

Frévent L’association Les amis du château de Cercamp organise une nouvelle enquête policière participative !

Un meurtre a eu lieu au château de Cercamp ! Vous avez l’âme d’un Sherlock Holmes ?

Mettez-vous dans la peau d’un détective le temps d’une soirée et menez l’enquête pour récolter les indices qui vous mèneront à l’assassin. Soyez attentif aux récits des suspects, observez bien les lieux, relevez les moindres détails.

Partez à la rencontre des personnages de cette intrigue, situés dans diverses pièces du château, et rassemblez un maximum d’éléments pour démasquer le meurtrier. Vous devrez trouver son nom, le lieu du crime, l’arme du crime et le mobile.

Billetterie en ligne sur HelloAsso (dans la limite des places disponibles !).

contact@cercamp.fr http://cercamp.fr/

