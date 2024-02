Animation « Que deviennent les oiseaux l’hiver » avec l’Echappée belle Les Estables, mardi 5 mars 2024.

Animation « Que deviennent les oiseaux l’hiver » avec l’Echappée belle Les Estables Haute-Loire

Une après midi pour découvrir d’un peu plus près les oiseaux et leurs comportements l’hiver. Et repartez avec vos petites boules de graisse pour aider nos amis à se nourrir . Temps d’observation dehors si le temps le permet.

A partir de 6 ans.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05 16:30:00

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes beasauvignet@gmail.com

L’événement Animation « Que deviennent les oiseaux l’hiver » avec l’Echappée belle Les Estables a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal