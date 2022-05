Animation : Quand le Roman fait son cinéma

2022-05-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-03 Proposée par Chantal Szczurko. Discussion libre autour des adaptations de romans au cinéma : « Mort sur le Nil » d’Agatha Christie, adapté au cinéma par John Guillermin (1978) avec Peter Ustinov.

Source : Médiathèque d'Hermanville-sur-Mer

Source : Médiathèque d'Hermanville-sur-Mer

