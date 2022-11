ANIMATION – QUAND LA MJC LORRAINE DEVIENT LA MJC DE NOËL Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy La MJC Lorraine de Vandoeuvre illuminera Noël avec plusieurs projets pour cette fin d’année. Une Zone de gratuité spéciale môme où les enfants et/ou leurs parents pourront trouver des jouets gratuitement. Des moments festifs quotidiens où chacun pourra venir profiter, avec tous ses sens, de chant, de préparation de cadeaux, de moments musicaux et théâtrale. C’est le calendrier de l’avent de la MJC Lorraine. Du 1er au 17 décembre dans leurs locaux et du 18 au 24 décembre de manière virtuelle sur notre page Facebook. Les personnes pourront participer gratuitement aux activités présentées. Certaine, nécessiteront une inscription préalable. Le samedi 10 décembre, la MJC Lorraine tiendra son Marché de Noël où vous pourrez trouver des gourmandises à manger et à boire et des idées de cadeaux. La MJC Lorraine aura plaisir à vous accueillir pour ces différents temps festifs et de solidarité. contact@mjclorraine.com +33 3 83 15 90 00 http://www.mjclorraine.com/ MJC Lorraine 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy

