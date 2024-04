Animation proposée par le groupe Gladia Armatura Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 25 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-25T10:00:00+02:00 – 2024-08-25T18:00:00+02:00

Halte aux clichés véhiculés par le cinéma !

Les combats de gladiateurs sont l’un des aspects les plus célèbres de la culture romaine. Il s’agissait, en réalité, de spectacles hautement réglementés et organisés, exécutés par des athlètes entraînés Après une présentation succincte de l’histoire de la gladiature et des équipements de chaque type de combattants, les spectateurs pourront encourager leur champion lors de plusieurs combats d’une durée de 30 minutes qui mettront l’accent sur les faiblesses et les forces de chaque combattant.

Informations pratique :

De 10 heures à 18 heures

Animation pour un public familial

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archéo’site gladiateur