Ce cours mélange des exercices de mobilité, de renforcement et d’étirement du dos, ainsi qu’un stretching de tout le corps. **Dates proposées** : – 25 avril : 12h – 13h, RDV Salle de danse de Beaulieu – 20 mai : 12h – 13h, RDV Salle de danse de Beaulieu – 3 juin : 12h – 13h, RDV COSEC Villejean [Les inscriptions, ont lieu ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1) !, tous les vendredis de la semaine précédant l’animation. Et pour plus de bien-être et de mouvement, vous pouvez alterner avec les [cours de FitZen](https://siuaps.univ-rennes.fr/tous-les-evenements?oaq%5Buid%5D=10799315) : un mélange de Yoga, Pilates et Stretching! Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le mouvement! Et de bonnes habitudes. SIUAPS 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

