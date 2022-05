Animation / présentation avec Emmanuelle Blin de « Mon coffret Montessori d’éveil musical ” / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

2022-08-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-07 Place du Général de Gaulle Maison de l'Acadie

2022-08-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-07 Place du Général de Gaulle Maison de l’Acadie

Animation – rencontre – dédicace avec Emmanuelle Blin autour de "Mon coffret d'éveil musical Montessori" dont elle est l'auteure (Editions Nathan)

