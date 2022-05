Animation “Préparer son voyage à vélo”

Animation “Préparer son voyage à vélo”, 14 mai 2022, . Animation “Préparer son voyage à vélo”

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 16:00:00 Animation pour apprendre les conseils clés à la préparation d’un voyage à vélo Animation pour apprendre les conseils clés à la préparation d’un voyage à vélo velorando@mobilites-touraine.fr http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=13&TPL_CODE=TPL_ACTUALITE&PAR_TPL_IDENTIFIANT=43 Animation pour apprendre les conseils clés à la préparation d’un voyage à vélo Leonard de Serres dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville