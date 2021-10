Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Animation Préhisto’ Famille ” Habitats ” La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

La Sabline – Musée de Préhistoire, le jeudi 4 novembre à 10:00

Venez percer les mystères des habitats de la Préhistoire à l’aide des vestiges présents dans le musée et des grottes à explorer. Divers ateliers en famille vous permettront d’appréhender la fabrication et l’occupation de ces habitats anciens !

Pass sanitaire et port du masque obligatoire / Sur réservation

Famille / Durée : 2 h / Tarif : 2,50 € / Sur réservation. La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00

