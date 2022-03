Animation préhisto’ famille “Grotte et gravure” La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Animation préhisto’ famille “Grotte et gravure” La Sabline – Musée de Préhistoire, 21 avril 2022, Lussac-les-Châteaux. Animation préhisto’ famille “Grotte et gravure”

du jeudi 21 avril au jeudi 28 avril à La Sabline – Musée de Préhistoire

Découvrez la gravure préhistorique, depuis les techniques de fabrication anciennes jusqu’au travail des archéologues pour comprendre ces trésors de nos collections. Toute la famille partira ensuite à la découverte de la grotte de La Marche où elles ont été trouvées par milliers !

Tarif : 2,50 € / Sur réservation au 05 49 83 39 80

Famille à partir de 5 ans / Durée : 2 h / Tarif : 2,50 € / Sur réservation au 05 49 83 39 80 La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00

