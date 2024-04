Animation pour scolaires : réveille tes sens Jardin d’elle Villiers-Fossard, vendredi 31 mai 2024.

Animation pour scolaires : réveille tes sens Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 09h30, 14h00 Jardin d’elle 6€/enfant pour 1 animation (groupe de 15 min), 9€/enfant pour 2 animations sur une demi-journée (groupe de 15 min), 11€/journée pour 4 animations sur 1 journée (groupe de 15 min).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

– Balade sensorielle au Jardin d’Elle (caresser, sentir, goûter…)

– Découverte des arbres et oiseaux du jardin

– Récolte d’éléments naturels (feuilles, fleurs, …) selon les saisons

Jardin d’elle 15 le repas, 50680 Villiers-Fossard Villiers-Fossard 50680 Manche Normandie 02 33 05 88 64 http://www.dellenormandie.com [{« type »: « email », « value »: « jardin@dellenormandie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 05 88 64 »}] Jardin botanique avec des essences d’arbres et plantes très variés en provenance d’une importante pépinière entourant le parc

© Jardin d’Elle