Musée Narbo Via, le vendredi 17 septembre à 09:00

Le musée Narbo Via invite gratuitement les scolaires, à la découverte de leur patrimoine antique et architectural urbain. Des visites permettront de découvrir la nouvelle exposition temporaire « Veni, Vidi,… Bâti ! » qui dévoile les liens entre architecture romaine et contemporaine, ainsi que le bâtiment du musée : nouveau monument dans la ville, signé d'un grand nom de l'architecture internationale, Foster+Partners. « Levez les yeux ! » est l'occasion pour les élèves de prendre conscience de leur cadre de vie quotidien et pour les enseignants de sensibiliser les enfants et les jeunes au patrimoine et à l'architecture.

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T16:00:00

