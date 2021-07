Sainte-Valière Place de l'église Aude, Sainte-Valière Animation pour scolaires / Levez les yeux ! « Un tour sur la petite caminade entre Pouzols et Sainte-Valière » Place de l’église Sainte-Valière Catégories d’évènement: Aude

Place de l’église, le vendredi 17 septembre à 14:00

Découverte des patrimoines environnementaux et historiques de nos deux villages à travers une chasse aux trésors accompagnée. Pour les jeunes et les adultes.

Rdv place de l’église, durée : 2h environ, 6 km, 40 participants

Balade accompagnée autour des patrimoines architecturaux et naturels des villages. Place de l’église place de l’église, 11120 Sainte-Valière Sainte-Valière Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:30:00

