Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de l’Aurignacien propose aux scolaires une visite du site archéologique d’Aurignac en cours de fouille, en association avec le CAUE de la Haute-Garonne. Sur réservation. Places limitées. Sous réserve de la météo

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de l’Aurignacien propose aux scolaires une visite du site archéologique. Musée-forum de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

