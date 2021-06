Cordes-Tolosannes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes, Tarn-et-Garonne Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Les 15 ans des Médiévales de Belleperche Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes Catégories d’évènement: Cordes-Tolosannes

Tarn-et-Garonne

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Les 15 ans des Médiévales de Belleperche Abbaye de Belleperche, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Cordes-Tolosannes. Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Les 15 ans des Médiévales de Belleperche

Abbaye de Belleperche, le vendredi 17 septembre à 10:00 Ateliers et spectacles pour les scolaires autour du thème du Moyen Âge. Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche 82700 Cordes-Tolosannes Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cordes-Tolosannes, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Abbaye de Belleperche Adresse 121 route de Belleperche 82700 Cordes-Tolosannes Ville Cordes-Tolosannes lieuville Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes