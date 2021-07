Animation pour scolaires / Levez les yeux ! « Jeu de piste patrimonial » Sentier patrimonial, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Fontiers-Cabardès.

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! « Jeu de piste patrimonial »

Sentier patrimonial, le vendredi 17 septembre à 08:00

Pierre-Pôl Riquet et André Le Nôtre vous donnent rendez-vous au Bosquet Le Nôtre, face au parking du centre de Fontiers-Cabardès. Vous voyez le panneau avec leurs portraits ? C’est là que le jeu de piste commence. Tout d’abord, prenez un dépliant dans la boite sous le panneau. Ensuite lisez bien les panneaux, répondez aux questions et suivez les clous au sol. Vous allez tout savoir sur les patrimoines culturels, naturels et bâtis de notre beau village de la Montagne Noire. Ou presque !

Les dons à l’association Arts et Patrimoines de Fontiers-Cabardès sont bienvenus et nous permettront de faire perdurer la valorisation de nos patrimoines culturels, bâtis et naturels

Découverte par le jeu des patrimoines historiques, naturels et bâtis de Fontiers-Cabardès, au cœur de la Montagne Noire.

Sentier patrimonial 11390 Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Aude



