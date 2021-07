Toulouse Espace EDF Bazacle Haute-Garonne, Toulouse Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Jeu « de brique en brique » et visite guidée Espace EDF Bazacle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’espace EDF Bazacle propose un jeu de piste sur le patrimoine dans les rues de Toulouse, avec un passage au Bazacle pour une visite guidée de la centrale hydroélectrique en action. Accompagnés de l’enseignant, les élèves partent à la découverte des lieux patrimoniaux emblématiques de Toulouse autour du Bazacle (les Abattoirs, hôpital de La Grave, Saint-Pierre-des-Cuisines, manufacture des tabacs…). Une fiche jeu sera fournie suite à la réservation avec des questions correspondant à chaque lieu. Pour le passage au Bazacle : un horaire aura été défini en amont (10h30, 11h15, 14h00 ou 14h45) avec l’enseignant, afin de proposer une visite guidée. Cette animation est limitée à 4 classes sur la journée.

De 9 à 11 ans

