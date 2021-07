Livers-Cazelles Jardin d’Art Bidon Livers-Cazelles, Tarn Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Jardin d’Art Bidon Livers-Cazelles Catégories d’évènement: Livers-Cazelles

Jardin d’Art Bidon, le vendredi 17 septembre à 14:00

Il est préférable de se présenter à l’accueil pour obtenir le cheminement de la visite et une description des oeuvres.

Participation libre

Jardin d’art bidon où cohabitent un jardin paysager et des oeuvres d’art contemporaines et engagées. Jardin d’Art Bidon 20 chemin Cayrols, 81170 Livers Cazelles Livers-Cazelles Tarn

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00

