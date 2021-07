Perpignan Palais des rois de Majorque Perpignan, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition “SOS en Méditerranée : un engagement citoyen” Palais des rois de Majorque Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition “SOS en Méditerranée : un engagement citoyen” Palais des rois de Majorque, 17 septembre 2021, Perpignan. Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition “SOS en Méditerranée : un engagement citoyen”

Palais des rois de Majorque, le vendredi 17 septembre à 10:00

Cette grande exposition itinérante a pour but de créer un lien entre les citoyens occitans, dans leur plus grande diversité, avec la communauté maritime. L’objectif est de favoriser l’interaction entre des collectifs de citoyens, des associations, des entrepreneurs, des institutions, des collectivités locales, des experts et professionnels du droit maritime et du sauvetage en mer et le milieu scolaire. Exposition itinérante réalisée dans le cadre du budget participatif de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée afin de sensibiliser le public au drame des naufrages à répétition en mer Méditerranée Palais des rois de Majorque rue des Archers, 66000 Perpignan Perpignan Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Palais des rois de Majorque Adresse rue des Archers, 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville Palais des rois de Majorque Perpignan