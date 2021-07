Saint-Christol-lès-Alès Musée du scribe Gard, Saint-Christol-lès-Alès Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition “Le rôle de l’instituteur de 1882 à 1945” Musée du scribe Saint-Christol-lès-Alès Catégories d’évènement: Gard

Musée du scribe, le vendredi 17 septembre à 09:00

Exposition en 10 panneaux sur le métier d’enseignant de 1882 à 1945. Rôle de l’instituteur dans vie de tous les jours, son implication dans la vie locale, son rôle d’éducateur à tous les niveaux, le respect d’autrui …

Entrée du musée : 5€ adulte, 4€ enfant, audioguides français-anglais gratuit, durée de la visite : 1h15

Exposition en 10 panneaux sur le métier d’enseignant de 1882 à 1945. Musée du scribe 42 rue du clocher, 30580 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lès-Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T16:00:00

