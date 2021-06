Saint-Girons Église Saint-Valier Ariège, Saint-Girons Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Église Saint-Valier Saint-Girons Catégories d’évènement: Ariège

Église inscrite MH, construite du XIIe au XIXe siècle. Son clocher-mur, son portail roman, son retable baroque, ses tableaux et stucs réalisés par les frères Pedoya, peintres et stucateurs d’origine italienne installés en Ariège et naturalisés français au XIXe siècle. Visite guidée de l’église Saint-Valier. Église Saint-Valier Avenue Peyrevidal 09200 Saint-Girons Saint-Girons Ariège

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00

