L’édition 2021 des journées européennes du patrimoine coïncide avec les 40 ans de la Grande Vitesse. Le centre national des archives du personnel SNCF fête cet évènement en mettant le TGV à l’honneur. En effet, depuis son entrée en service en 1981, le TGV fait partie intégrante de l’histoire française et est aujourd’hui un patrimoine partagé. Moyen de transport novateur, en perpétuelle réinvention, accessible à tous, il est surtout écologique grâce au choix précoce de l’électricité pour le propulser à très grande vitesse. Nous vous proposons dans cette animation de rejouer son histoire au travers de diverses scènes mises en images par les fonds de la médiathèque SNCF. Des acteurs du TGV viendront également apporter leur témoignage.

De 10 à 15 ans

Fragments de récits rejoués par le public et illustrés par les fonds de la médiathèque SNCF. Témoignage d’acteurs du TGV. Centre national des archives du personnel de la SNCF 34500 Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

