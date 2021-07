Prades Église Saint-Pierre Prades, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! « Camille, apprenti menuisier chez Maitre Sunyer » Église Saint-Pierre Prades Catégories d’évènement: Prades

Église Saint-Pierre, le vendredi 17 septembre à 09:30

réservée aux scolaires

30 enfants maximum, sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales

Visite contée, pour comprendre à travers le personnage de Camille, apprenti sculpteur, la technique du retable doré à la feuille d’or. Église Saint-Pierre 66500 Prades Prades Place de la République Pyrénées-Orientales

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T10:30:00

