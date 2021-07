Maury Centre de loisirs Maury, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Archivivantes” Centre de loisirs Maury Catégories d’évènement: Maury

Centre de loisirs, le vendredi 17 septembre à 10:00 Pierre Jordà i Manaut, musicien et luthier donne à voir la musique et Laura Tortosa, présente le Laboratoire artistique contemporain aux jeunes du Fenouillèdes. Centre de loisirs Avenue Jean Jaurès, 66460 Maury Maury Pyrénées-Orientales

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T16:00:00

