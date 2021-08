Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives Meuse, Naives-Rosières Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives Naives-Rosières Catégories d’évènement: Meuse

Naives-Rosières

Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives, 17 septembre 2021, Naives-Rosières. Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières

Église Saint-Maurice-de-Naives, le vendredi 17 septembre à 14:30 Gratuit. Entrée libre. La Mairie se situe à côté de l’église.

Suivez l’assocation de la paroisse pour visiter cette église aux trésors insoupçonnés, modifiée au fil des siècles et continuez par la visite du bureau du Maire. Église Saint-Maurice-de-Naives 8 rue de l’église, 55000 Naives-Rosières Naives-Rosières Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Naives-Rosières Autres Lieu Église Saint-Maurice-de-Naives Adresse 8 rue de l'église, 55000 Naives-Rosières Ville Naives-Rosières lieuville Église Saint-Maurice-de-Naives Naives-Rosières