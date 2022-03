Animation pour scolaire : Parcours de visite et ateliers aux serres municipales Parc et jardin du château d’Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Animation pour scolaire : Parcours de visite et ateliers aux serres municipales Parc et jardin du château d’Eu, 3 juin 2022, Eu. Animation pour scolaire : Parcours de visite et ateliers aux serres municipales

le vendredi 3 juin à Parc et jardin du château d’Eu

Visite de la serre chaude et de l’ancienne serre en bois, du tunelle avec toutes les potées fleuries pour la ville ateliers repiquage, atelier jardin de senteurs, atelier apiculture

Sur inscription

Parcours de visite et ateliers aux serres municipales Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc et jardin du château d'Eu Adresse Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Ville Eu lieuville Parc et jardin du château d'Eu Eu Departement Seine-Maritime

Parc et jardin du château d'Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Animation pour scolaire : Parcours de visite et ateliers aux serres municipales Parc et jardin du château d’Eu 2022-06-03 was last modified: by Animation pour scolaire : Parcours de visite et ateliers aux serres municipales Parc et jardin du château d’Eu Parc et jardin du château d'Eu 3 juin 2022 Eu Parc et jardin du château d'Eu Eu

Eu Seine-Maritime